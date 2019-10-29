В Киеве на бульваре Тараса Шевченко, у постамента снесенного памятника Ленину, открыли новую скульптуру под названием "Противостояние". Презентацию скульптуры анонсировало соответствующее сообщество на Facebook.

Открытие скульптуры состоялось 29 октября в 15:00. Автором "Противостояния" является скульптор Алексей Золотарев. Арт-объект выиграл конкурс проектов, который проводил Украинский кризисный медиа-центр.

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, работа посвящена революции достоинства. А по словам директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой, монумент символизирует идею противостояния и свободы.

"Скульптура "Противостояние" - это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума", - объяснила чиновница смысл шара цвета ржавчины с металлическими скобами.

Фото: Facebook

Ранее на этом месте красовалась ледяная скульптура карпатской рыси, призванная привлечь внимание общественности к этому исчезающему виду животных.

А еще раньше, осенью 2018 года, у ленинского постамента водрузили памятник синей руке.