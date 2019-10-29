Новоселье в Одессе отметил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который переехал в новую квартиру. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я люблю Одессу", - написал Саакашвили.

Также политик опубликовал видео торжества.

Ранее "Страна" писала о том, что на сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили.

Также мы сообщали, что прокуратура возбудила дело о похищении Саакашвили и его выдворении в Польшу.