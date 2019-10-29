Во вторник, 29 октября, курс гривни на межбанке поднялся до 25,0750 грн/$1 с 25,1225 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, к концу дня котировки гривни составили 25,06-25,09 грн/$1, тогда как Нацбанк на 30 октября установил официальный курс 25,113805 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 октября снизился 25,1383 до грн/$1 с 25,0519 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 октября до 25,113805 /$1 по сравнению с 25,067144 грн/$1 на 29 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что НБУ поднял цены на наличную гривну, самая дорогая - новая 1000. Теперь банки повысят комиссии в банкоматах.

Также мы писали, что в JP Morgan улучшили прогноз курса доллара до конца 2019 года.