Во вторник, 29 октября, в порт Одессы вошли минные тральщики четырех членов НАТО - ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Ожидается, что в городе они будут находится около недели. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - отмечается в сообщении.

Планируется, что группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября. По приглашению украинских властей Североатлантический Совет осуществит визит в Украину 30-31 октября текущего года.

Визит начнется в Одессе 30 октября, где генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран НАТО посетят Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию (SNMCMG2). Программа визита продолжится 31 октября уже в Киеве, где запланировано проведение заседания Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины.

Видео: youtube.com/Телерадіостудія Бриз МО України

Как сообщала "Страна", в среду и четверг, 30-31 октября, в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможны временные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе.

Напомним, что в Одесской области из окна больничной палаты выпали двухлетний мальчик и пятилетняя девочка.