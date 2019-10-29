Двух зеленокрылых попугаев похитили из зоопарка в Луцке. Инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook. Уточняется, что пропажа обнаружилась рано утром.

"На территорию КП "Луцкий зоопарк" проникли воры. В 06:40 охранник, совершая очередной обход, позвонил директору предприятия Людмиле Денисенко и сообщил, что повреждены двери вольера, где проживали зеленокрылые ара. В 07:00 руководитель уже была на месте, а вместе с ней - и правоохранители, которым сообщили о преступлении. Сейчас продолжаются следственные действия, пересматриваются записи камер наблюдения", - говорится в сообщении.



Сотрудники зоопарка просят помочь в поисках птиц и сообщают особые приметы пернатых. В частности, у украденной самки отсутствует оперение из-за стресса после смерти партнера. У самца же еще не выросли перья на хвосте, поскольку он - слишком молод.

Фото: facebook.com

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