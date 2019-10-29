Повышение радиационного фона, зафиксированное на проспекте Науки в Киеве 28 октября, не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора на территории Института ядерных исследований НАН Украины на том же проспекте. Об этом сообщает сайт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

В центре заявили, что любая информация по поводу того, что радиацию излучает институтский реактор, является ложной. Как уверяют в центре, согласно предварительным данным, радиация исходит из источника ионизирующего излучения, расположенного в конструкции здания, построенного в 1987 году.

Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500-600 мкЗв/час, в соседней с данным помещением комнате - 100-170 мкЗв/час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева составляет 0,24 мкЗв (до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди).

При обследовании прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. Уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час. Для окружающей среды, успокаивают в центре, угрозы нет.

Сейчас на месте работают специалисты Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщала "Страна", на днях под Одессой в помещении госпредприятия нашли предметы, излучающие радиацию в 500 раз выше нормы.

А летом в СБУ рассказали, что выявили на предприятии Arcelor Mittal Кривой Рог повышенную в десятки раз радиацию.