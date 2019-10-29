Сегодня, 29 октября, одновременно с инвестиционным форумом RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе, который открыл президент Владимир Зеленский, в Донецке прошел свой "международный инвестфорум" под председательством "главы" т.н. "ДНР" Денисом Пушилиным.

Как сообщают местные СМИ, "форум" в Донецке собрал более 500 участников, в том числе порядка 250 зарубежных делегатов из 17 стран мира.

По итогам мероприятия Пушилин предложил уполномоченному представителю Международной ассоциации исламского бизнеса, заместителю председателя Госстандарта России Игорю Митрохину занять должность своего советника. Кроме того, Пушилин поддержал создание Международного центра по научно-техническому и экономическому развитию Донбасса и Счетной палаты "ДНР".

Среди прочих инициатив Пушилина: создание ЭкоБанка (исламского банка) на территории "ДНР" для международных расчетов, принятие пакета по инвестиционной деятельности, проведение земельной реформы, организация производства продукции халяль в "ДНР" и ее продвижении в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

Также он заявил о намерении т.н. "ДНР" присоединиться к Конвенции о биологическом разнообразии и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Напомним, что в Мариуполе вывесили баннер "Я же не лох, я президент этой страны!" возле шатра, где выступал Зеленский.

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