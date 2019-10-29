Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе Мартин Сайдик отказался комментировать согласование даты возобновления разведения сил в Петровском. Об этом передает "Интерфакс-Запад".

Сайдик в Минске проинформировал журналистов, что переговоры по поводу старта разведения сил в Петровском продолжаются. "Сегодня стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском", - заявил Сайдик.

На уточняющий вопрос о дате разведения в Петровском представитель ОБСЕ ответил: "Не могу сказать". Что касается ситуации в Золотом, Сайдик отметил, что разведение сил там идет по плану.

Населенные пункты Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой стали пилотными участками, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе.

"Страна" ведет текстовую трансляцию о событиях в Золотом.

Ранее мы писали, что в штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.