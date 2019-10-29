С июля 2020 с полок магазинов в Украине могут исчезнуть некоторые моющие средства, произведенные с использованием фосфатов. Такое возможно в случае принятия изменений в Технический регламент. Ими предлагается полный запрет на использование фосфатов и других соединений фосфора в составе моющих средств.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Проект постановления Кабмина о внесении соответствующих изменений в Технический регламент опубликовали на прошлой неделе.

Как отмечают операторы рынка моющих средств, при производстве средств для стирки и чистки фосфаты не используются. Тут же заявляется, что "существует некоторая небольшая часть фосфонатов, которые являются соединениями фосфора, но они являются необходимыми составляющими моющих средств, ведь именно эти соединения действуют при удалении пятен, отбеливании и т.д. и в количествах, используемых в этих средствах, не представляют риска для окружающей среды".

Отмечается, что в фосфонатах содержание фосфора не представляет большого риска повышения уровня первичной продукции водоемов, поскольку в станциях очистки сточных вод 80 - 97% фосфонатов удаляются из воды до ила сточных вод.

При этом подчеркивается, что предлагаемая редакция документа не согласуется с некоторыми положениями, установленными Регламентом Европейского Парламента и Совета (№648/2004 и №259/2012).

Однако известно, что в Евросоюзе отказались от стиральных порошков с фосфатами еще в 2013 году. "В случае принятия соответствующих изменений (в Украине - Ред.), это может привести к существенному росту цен на моющие средства или полного исчезновения уже с июля 2020 года с украинских полок действительно тех изделий, которыми мы пользовались длительное время, но, которые в соответствии с действующим законодательством считаются безопасными для использования", - отметила Оксана Жаркова, координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации.

Также представители ассоциации обратились к Министерству энергетики и защиты окружающей среды относительно возможности оставить в силе текущие нормы по ограничению использования фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах.

Как сообщала "Страна", по данным экс-главы Минздрава Украины, в результате кристаллизации избыточного количества в организме человека кальция и оксалатов или фосфатов могут образовываться камни в почках.

Чтобы уменьшить риски образования почечных камней, по ее данным, необходимо пить много воды.

Напомним, что ранее запрет на стиральные порошки и шампуни с фосфатами в Украине собирались ввести с 1 января 2019 года.