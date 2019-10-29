Итоги работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины за последнее время позволили открыть путь к встрече в нормандском формате на уровне глав государств, на которой, как считает представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, можно будет согласовать дорожную карту достижения мира в Украине. Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леоница Кучмы Дарья Олифер.

"Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине", - написала Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.

По ее словам, после разведения сил в Золотом следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке вблизи Петровского (Донецкая область), но это возможно лишь при условии 7-дневной тишины.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня в полдень началось разведение сил от линии разграничения в районе Золотого.

Ранее "Страна" писала о том, что Кучма раскритиковал формулу Штайнмайера.