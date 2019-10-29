В Киеве на Печерске домушники ограбили квартиру предпринимателя, пока он был в отъезде, выкрав оружие деньги и украшения. Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Взлом богатой квартиры столичного предпринимателя, расположенной в доме на улице Предславинской неподалеку от прокуратуры Киева произошел пока хозяева были в отъезде несколько дней. Как мы узнали из собственных источников в МВД, когда владельцы квартиры вернулись 28 октября, то увидели вскрытую дверь и полный бедлам в помещении квартиры.

Воры вынесли документы на право собственности на обворованную квартиру, охотничий карабин "Сайга" с разрешительными документами, швейцарский хронометр "Bovet" (стоимостью более 40 тысяч долларов), 15 тысяч долларов, жемчужные серьги и другие украшения от "Cartier". Общая стоимость украденного около 70 тысяч долларов. Полиция завела дело по статье 185 УК Украины "Кража со взломом", но домушники не пойманы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция охраны поймала домушника, который прятался под диваном в чужой квартире.

Также мы писали, что в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.