Во вторник, 29 октября, в центре Киева тысячи преподавателей прошлись по центру города к Верховной Раде, чтобы высказать свои требования правительству. Также в акции принимали участие и студенты, сообщает Информатор.

Изначально представители образования собрались на Майдане Независимости и под звуки колокольчиков, которые учителя взяли с собой, направились в правительственный квартал.

На Европейской площади люди вышли на проезжую часть. В связи с этим часть улицы Грушевского перекрыли, а на прилегающих - образовались пробки. В центр столицы съехали представители образования со всех районов города. Также были учителя и из других регионов. Все они вышли на акцию, чтобы отстоять свои надбавки и премии, так как правительство намеревается эти доплаты отменить.

Издание сообщает, что в некоторых учебных заведениях отменили занятия, так как все преподаватели отправились на митинг. Кроме этого студенты некоторых ВУЗов Киева также пришли на акцию. Среди спикеров на сцене выступил и депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук. Он отметил, что понимает проблему учителей и поддерживает их инициативу. В целом все прошло мирно и без происшествий.

Александр Яцунь, председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования, указал такие профсоюзные требования к парламентариям при рассмотрении проекта "О среднем образовании":

сохранение надбавок и доплат педагогам. В частности, за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание, ученая степень;

возможность работы по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста;

сокращенное рабочее время для педагогических работников;

сокращенное рабочее время для педагогических работников; добровольность сертификации для педагогических работников.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: facebook.com

Напомним, что Минобразования выступило против инициативы "Голоса" увеличить рабочую неделю для учителей и отменить им надбавки.

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