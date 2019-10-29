Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы.

"Ввиду игнорирования повестки, направленной антикоррупционными прокурорами, неявки в орган уголовного преследования гражданин Владимир Плахотнюк Георге (1966 года рождения), первоначально объявленный в национальный розыск, и в отношении которого была заявлена мера пресечения - превентивный арест, был объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным центром по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову 14 июня сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию в Молдове. После этого он подал в отставку с поста председателя этой партии, а в конце июля отказался от депутатского мандата.

Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании и участии в краже денег из банковской системы Молдовы. Молдавский суд 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка.

Ранее "Страна" писала о том, что в Молдове нашли застреленным соратника олигарха Плахотнюка.

Также мы сообщали, что покинувший Молдову олигарх Плахотнюк заявил о переходе в оппозицию и пообещал вернуться в страну.