Депутаты Волынского облсовета попросили Зеленского назначить губернатором местного патриота края
Депутаты Волынского облсовета, собравшиеся сегодня днем на внеочередную сессию из-за назначения губернатором луганчанина Юрия Погуляйко, приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает информационное агентство "Волынские новости".
В обращении депутаты выразили несогласие с выдвижением кандидатуры бывшего луганского полицейского Погуляйко на пост главы облгосадминистрации. Текст документа поддержали более двух третей депутатов: 45 из 64.
В обращении сказано, что сообщение 28 октября об утверждении Кабмином жителя Луганщины Погуляйко председателем Волынской ОГА всколыхнуло всю общественность края.
"Есть достаточно оснований для оговорок о назначении на должность руководителя исполнительной власти чиновника, который не является выходцем из нашего края и, соответственно, не может знать специфики местной проблематики, и которому трудно будет найти общий язык с хозяйственным и политическим активом, культурными, религиозными и общественными организациями", - написано в документе.
Назначение чужого для Волыни человека названо в тексте "стратегической ошибкой" правительства.
"Мы имеем горький опыт противостояния исполнительной и представительной ветвей власти из-за того, что иногородние председатели ОГА не находили компромисса с Волынью. В сегодняшних непростых условиях представителем президента на Волыни должен быть человек, который является патриотом края, знакомый с реальными его проблемами и имеет видение конкретных путей их решения", - рассказали депутаты Зеленскому, кого ему нужно назначать губернатором.
По их мнению, чужак первые полгода только будет вникать в ситуацию и знакомиться с людьми, а также решать собственные интересы в в области с большим природным потенциалом, но не работать на нее и ее общество.
Депутаты призвали Зеленского исправить ошибку и назначить на Волынь местного представителя с качествами эффективного менеджера.
Напомним, на выездном заседании в Мариуполе Кабинет министров кроме Погуляйко одобрил назначение еще четырех глав областных государственных администраций.
Ранее "Страна" писала о переделе с приходом новой власти на янтарном рынке, к которому относятся Волынь и Житомирщина.