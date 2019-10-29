Депутаты Волынского облсовета, собравшиеся сегодня днем на внеочередную сессию из-за назначения губернатором луганчанина Юрия Погуляйко, приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает информационное агентство "Волынские новости".

В обращении депутаты выразили несогласие с выдвижением кандидатуры бывшего луганского полицейского Погуляйко на пост главы облгосадминистрации. Текст документа поддержали более двух третей депутатов: 45 из 64.

В обращении сказано, что сообщение 28 октября об утверждении Кабмином жителя Луганщины Погуляйко председателем Волынской ОГА всколыхнуло всю общественность края.

"Есть достаточно оснований для оговорок о назначении на должность руководителя исполнительной власти чиновника, который не является выходцем из нашего края и, соответственно, не может знать специфики местной проблематики, и которому трудно будет найти общий язык с хозяйственным и политическим активом, культурными, религиозными и общественными организациями", - написано в документе.

Назначение чужого для Волыни человека названо в тексте "стратегической ошибкой" правительства.

"Мы имеем горький опыт противостояния исполнительной и представительной ветвей власти из-за того, что иногородние председатели ОГА не находили компромисса с Волынью. В сегодняшних непростых условиях представителем президента на Волыни должен быть человек, который является патриотом края, знакомый с реальными его проблемами и имеет видение конкретных путей их решения", - рассказали депутаты Зеленскому, кого ему нужно назначать губернатором.

По их мнению, чужак первые полгода только будет вникать в ситуацию и знакомиться с людьми, а также решать собственные интересы в в области с большим природным потенциалом, но не работать на нее и ее общество.

Депутаты призвали Зеленского исправить ошибку и назначить на Волынь местного представителя с качествами эффективного менеджера.

Напомним, на выездном заседании в Мариуполе Кабинет министров кроме Погуляйко одобрил назначение еще четырех глав областных государственных администраций.

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