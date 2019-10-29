Украинцам обещают качественный мобильный интернет и "государство в смартфоне" уже в ближайшее время. Как уже писала "Страна", сегодня премьер-министр Алексей Гончарук и четыре мобильных оператора ("Киевстар", Vodafone Украина, lifecell и "Интертелеком") в Мариуполе подписали меморандум о покрытии Украины качественной связью и мобильным цифровым интернетом.

По сути, речь идет о переделе цифровых частот в диапазоне 900 МГц, которые используются для мобильного интернета 4G. Как пояснил "Стране" эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич, в свое время большинство частот (порядка 60%) получила компания "Киевстар". А так как эти частоты ограничены, другие операторы остались обделенными. Причем безо всяких перспектив изменить ситуацию в будущем.

"Частот больше не становится, плюс в том диапазоне сидят военные, которые оттуда никуда не уйдут", - рассказали "Стране" в одной из компаний - мобильных операторов.

Плюс есть вопросы к качеству. Так как частоты выделялись фрагментарно и в разное время разным операторам, то получилась своего рода чересполосица: они перемешаны между собой, создаются помехи и прочее, как пояснил Химич.

Поэтому ситуацию собираются решать кардинально - попросту перераспределить частоты заново. Переговоры о возможности такого передела на самом деле идут уже около года. Понятно, что "Киевстару" отдавать свои частоты невыгодно, тем более что как раз к нему меньше всего вопросов по качеству.

Но теперь, согласно подписанному меморандуму, компания "рассматривает возможность передать государству 1,8 МГц частот в диапазоне 900 МГц для распределения между двумя другими мобильными операторами". То есть, по сути, "Киевстар" отдаст свои 1,8 Гц Vodafone и lifecell, и произойти это может уже уже весной следующего года.

Взамен компания получит другие частоты, в частности, CDMA , хотя к их "чистоте" есть вопросы.

"Поскольку только в Украине в диапазоне 900 МГц сосуществуют несовместимые технологии CDMA и GSM, возникают существенные радиопомехи передачи сигнала. Согласно планам телеком-регулятора, компания должна передать для распределения между другими операторами "чистые" частоты, а взамен работать в "загрязненном" радиопомехами спектре. Недостаточное количество спектрального ресурса может привести к существенному снижению качества", - предупреждают в "Киевстаре".

Эксперты не исключают, что может пострадать не только интернет, но и начать сбоить голосовая связь, в частности, в сельской местности. Так как у "Киевстара" самая большая абонентская база — 26 млн — вместо обещанного властями улучшения связи многие украинцы, наоборот, рискуют получить помехи.

Впрочем, как говорит Роман Химич, подписанный меморандум - это пока лишь декларация о намерениях. И еще непонятно, как его будут выполнять.

В "Киевстаре" говорят, что согласны стать "добровольным частным донором" для рынка при ряде условий. НКРСИ, в частности, должен разработать и утвердить изменения к нормативно-правовым актам, где будет зафиксирован порядок выявления радиопомех и механизмы их устранения (по принципу: кто создает помехи, то и платит за "чистку"), отказ от технологии CDMA (освобождение от нее диапазона 878,52 МГц в течение года, а в дальнейшем полное прекращение использования). Также "Киевстар" хочет, чтобы на законодательном уровне было закреплено понятие "коэффициент пригодности радиочастотного ресурса", что позволит оценивать реальную емкость ресурса для учета нагрузок на сеть.

Кабмин якобы согласен идти на уступки, и уже в ближайшее время регулятор может презентовать ряд нормативных актов по перечисленным выше вопросам. В меморандуме, как пишет liga.net, в частности, прописаны такие задачи:

произвести передел частот диапазоне 900 МГц согласно указу президента;

освободить дополнительные частоты, пригодные для внедрения 4G и 5G (обсуждается вопрос использования частот 700-800 МГц, на которых сейчас работает телевидение — Ред. );

); обеспечить равные условия пользования доступными и освобожденными частотами;

разработать и утвердить правила взаимодействия между операторами для избежания радиопомех;

установить плату за частоты в зависимости от пригодности спектра;

установить механизм общего использования и передачи права пользования частотами на коммерческой основе;

внедрить технологическую нейтральность в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц (это значит, что в данном диапазоне оператор сам сможет внедрять любую технологию, не дожидаясь разрешения, будь-то 3G или 4G);

обеспечить прогнозируемое налоговое регулирование для операторов;

обеспечить доступ к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телеком-сетей;

учесть уже оплаченные операторами средства действующие лицензии при установлении платы за их переоформление;

провести исследование, которое установит уровень реального интернет-покрытия в Украине.

Как в итоге будет проходить передел и как это отразится на качестве связи, пока неясно, так как, по словам Химича, все будет зависеть от конкретных деталей, а их еще только предстоит разработать.

Очевидно, "Киевстар" будет вынужден инвестировать в технологии по "очистке" частот, которые ему выделят взамен тех, что он "добровольно" вернет. Поэтому для абонентов этой компании не исключены сюрпризы.

Для абонентов других мобильных операторов все может остаться как есть или улучшиться. Но только при условии, что государство выполнит свои обещания по регулированию частотного ресурса.

"Реорганизация девятисотого диапазона означает, что операторы договорились перераспределить между собой частоты таким образом, чтобы на них можно было быстро развернуть 4G. А это значит, что мобильный интернет 4G будет доступен не только в больших городах и крупных населенных пунктах. Скоро он появится в селах, в том числе небольших, вдоль автомобильных трасс, на железной дороге, словом - везде", - отметила представитель компании "Vodafone Украина" Виктория Павловская.