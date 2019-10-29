Во вторник, 29 октября, президент США объявил, что подтверждена гибель "наследователя" главаря ИГИЛ Аль-Багдади, который вероятно мог занять его место.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - говорится в опубликованном сообщении в твиттере Трампа во вторник, 29 октября.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

При этом не называется ни имени, ни места и времени, когда он мог быть убит.

Ранее сообщалось об уничтожении самого аль-Багдади. При этом фотографий его тела или останков предоставлено не было. Позднее заявили, что его тело решили выбросить в море, аналогично истории с руководителем Аль-Каиды Усамой бин Ладеном.

При этом в Минобороны России заявили, что у них нет достоверной информации о том, что военные США действительно провели операцию по уничтожению лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.

Ранее, в интервью американскому телеканалу Fox News бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что террористы ИГИЛ являются порождением и инструментом политики США.