В Николаеве работники КП "Николаевэлектротранс" приклеили QR-код для безналичной оплаты проезда не в салоне трамвая, а снаружи вагона. На этот курьезный факт обратили внимание горожане и отметили, что теперь пассажиры могут оплачивать проезд стоя на остановке, не заходя в транспорт. Фото наклеенного снаружи QR-кода появилось на странице жителя Николаева Павла Гареева в соцсети.

"Приколы нашего городка. Оплатить поездку в трамвае можно не заходя в него. Вагон 2063", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что вероятно это не первый курьезный случай с QR-кодами в Николаеве, поскольку николаевцы предложили сделать сборник аналогичных ляпов и и отправить его руководству предприятия.

"Мне кажется, что все приколы с QR-кодами надо на страницу господина Евтушенко бросать, и на личную почту", - написал пользователь Alexandr Khlopkov.

Отметим, что Владимир Евтушенко - это глава комиссии горсовета Николаева по вопросам промышленности, транспорта, энергосбереження , связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Ранее "Страна" писала о том, что вОдессе начались испытания самого длинного в Украине трамвая, ценой в 18 миллионов.

Также мы сообщали, что в Харькове водитель троллейбуса на глазах у пассажиров сделал предложение кондукторше.