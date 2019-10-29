"Нож в спину канонической церкви". В УПЦ МП назвали противоречащим священным канонам признание ПЦУ Элладской церковью
Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви выразил сожаление по поводу признания 12 октября Православной церкви Украины Собором иерархии Элладской православной церкви. Соответствующее заявление появилось на сайте УПЦ.
В УПЦ напомнили, что считают ПЦУ организацией, которая была "антиканонически образована как параллельная структура" канонической православной церкви. Между тем иерархия Элладской церкви доверила архиепископу Иерониму право начать поминовение главы "раскольнической структуры" в диптихах за богослужением.
В УПЦ расценивают это решение противоречащим священным канонам и традиции церкви, называют его большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству.
"Данное решение является ножом в спину канонической Украинской православной церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви", - сказано в заявлении ОВЦС.
Как отмечено в документе, УПЦ неоднократно доносила свою позицию до сведения Элладской православной церкви и информировала о ситуации в церковной среде Украины. Однако греки "солидаризировались с ошибочными действиями Константинопольского патриархата".
В УПЦ сожалеют, что "геополитические и политические факторы взяли верх над православной церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению".
При этом украинские церковники благодарят тем архиереев и мирян Элладской церкви, которые призывали не совершать ошибки и защищали канонический порядок.
"Жаль, что своими действиями по признанию раскола, вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней", - заключили в УПЦ.
Решение о возможности дальнейшего евхаристического общения и сослужении с духовенством Элладской церкви примет Священный Синод УПЦ.
Напомним, в августе предстоятель Элладской церкви Иероним ІІ не стал единолично принимать решение о признании ПЦУ, доверив его Синоду.
А 19 октября, после признания Синодом ПЦУ Элладская церковь внесла в диптих (перечень к упоминанию) имя Епифания.