Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви выразил сожаление по поводу признания 12 октября Православной церкви Украины Собором иерархии Элладской православной церкви. Соответствующее заявление появилось на сайте УПЦ.

В УПЦ напомнили, что считают ПЦУ организацией, которая была "антиканонически образована как параллельная структура" канонической православной церкви. Между тем иерархия Элладской церкви доверила архиепископу Иерониму право начать поминовение главы "раскольнической структуры" в диптихах за богослужением.

В УПЦ расценивают это решение противоречащим священным канонам и традиции церкви, называют его большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству.

"Данное решение является ножом в спину канонической Украинской православной церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви", - сказано в заявлении ОВЦС.

Как отмечено в документе, УПЦ неоднократно доносила свою позицию до сведения Элладской православной церкви и информировала о ситуации в церковной среде Украины. Однако греки "солидаризировались с ошибочными действиями Константинопольского патриархата".

В УПЦ сожалеют, что "геополитические и политические факторы взяли верх над православной церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению".

При этом украинские церковники благодарят тем архиереев и мирян Элладской церкви, которые призывали не совершать ошибки и защищали канонический порядок.

"Жаль, что своими действиями по признанию раскола, вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней", - заключили в УПЦ.

Решение о возможности дальнейшего евхаристического общения и сослужении с духовенством Элладской церкви примет Священный Синод УПЦ.

Напомним, в августе предстоятель Элладской церкви Иероним ІІ не стал единолично принимать решение о признании ПЦУ, доверив его Синоду.

А 19 октября, после признания Синодом ПЦУ Элладская церковь внесла в диптих (перечень к упоминанию) имя Епифания.