Нападающий ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что возвращается в Испанию.

"Hola, (привет - Ред.) Испания! Знаете что? Я возвращаюсь", - говорится в "истории" в Инстаграме 38-летнего футболиста.

Он выступал за "Барселону" c 2009 по 2011 год.

Как сообщала "Страна", контракт Златана с ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" (США) заключен до конца 2019 года. В текущем сезоне он забил 31 гол и отдал 8 голевых передач. Его команда заняла первое место в Западной конференции и вышла в плей-офф.

Напомним, что Златан запустил челлендж в стиле Нео из "Матрицы" и бросил вызов борцу Хабибу Нурмагомедову. На видео Ибрагимович сначала набил мяч, а потом начал удерживать его лицом и грудью.