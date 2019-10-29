Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновлением процесса разведения сил и средств у линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить "руководство Луганской Народной Республики" ( "ЛНР" - Ред.) за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной" - заявил Сурков.

Также он призвал, не теряя темпа, готовится к саммиту в нормандском формате. "Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - добавил помощник президента РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в полдень началось разведение сил от линии разграничения на Донбассе.

Также мы сообщали, что националисты в Золотом заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря на разведение войск. Тем временем в Киеве радикалы готовят акцию против разведения сил на Донбассе.