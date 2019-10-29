"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начало разведения сил в Золотом (Луганская область), так как люди давно ожидали этого шага. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное в Facebook сопредседателем политсилы Юрием Бойко.

"Мы приветствуем этот шаг. Никакой "зрады" в этом нет. Люди давно этого ждали. В прошлый понедельник я был в Золотом. И на площади, где собралось полтысячи людей, когда я спросил: "кто за то, чтобы развести войска?" – все подняли руки "за"", - написал Юрий Бойко.

По его словам, разведение означает, что прекратится стрельба. Также сопредседатель "Оппозиционной платформы" выразил надежду, что процесс будет продолжен и войска будут разведены по всей линии соприкосновения.

"Но когда встает вопрос примирения, нужно быть принципиальным. Приняли решение разводить войска – давайте их разводить. Все люди этого хотят. Это прямой путь к миру. Не нужно идти на поводу националистических группировок, которые используют эту тему, чтобы повысить свой рейтинг. Более 70% украинцев надеются на завершение военных действий в Донбассе. Этот запрос общества на мир должен быть реализован", - написал Бойко.

Скриншот: Facebook/ Юрий Бойко

Напомним, 29 октября глава МИД Вадим Пристайко объявил, что в Золотом началось разведение сил.

Также мы писали, что в "ЛНР" подтвердили готовность к разведению сил в Золотом.

А обосновавшиеся в Золотом националисты, которые выступают против разведения сил на Донбассе, заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря отвод войск.