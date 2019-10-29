"Слуга народа" наймет адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами. Об этом заявил на брифинге председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами", - сказал Арахамия.

Он отметил, что почти на сто процентов уверен, что его коллеги по фракции не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно быть независимым, а правоохранительные органы сами разберутся с произошедшим.

Напомним, коррупционный скандал связан с провалом на Комитете Рады голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство Комитета и монофракции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за провал закона. Те свою вину отрицали и заявлили о готовности в прямом эфире пройти проверку на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Отметим, что со следующей недели "слуг народа" начнут проверять на полиграфе в закрытом режиме.

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