В Бердичеве из колонии сбежал ранее уже неоднократно судимый 39-летний заключенный Сергей Солоха. Об этом сообщается на сайте Центрального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Беглеца уже объявили в розыск. Уточняется, что он является жителем Киева и может находиться на территории Киевской области в Тетиевском районе в селе Пятигоры.

Фото: kvs.gov.ua

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, темные волосы с залысинами на висках и макушке, серые глаза, татуировки на обоих предплечьях в виде абстракции, на руках ниже локтя надписи латиницей, на левой под надписью еще одна татуировка-абстракция. Был одет в черную куртку, синие джинсы, при себе имел рюкзак черного цвета.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове суд дал сбежать обвиняемому в покушении на убийство полицейского.

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