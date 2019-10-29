Политолог и историк Владимир Корнилов заметил странное совпадение и австрийский след в недавних назначениях на должности губернаторов. Об этом он написал в своем Facebook.

По наблюдению публициста, новые руководители областных госадминистраций в Черновцах и Львове раньше были почетными консулами Австрии.

"Новым Черновицким губернатором назначили почетного консула Австрии в Черновцах Сергея Осачука. Ранее Львовским губернатором был назначен почетный консул Австрии во Львове Маркиян Мальский. Зеленский решил Австро-Венгрию восстановить таким образом?" - задался вопросом Корнилов.

Скриншот: Facebook

Напомним, Львовскую областную госадминистрацию Мальский возглавил еще летом, 6 июля. А кандидатуру руководителя Черновицкой ОГА Кабмин согласовал на выездном заседании в Мариуполе 28 октября.

Ранее "Страна" писала, что из-за назначения главой Волынской ОГА выходца из Донбасса в Луцке созвали внеочередную сессию облсовета.