Министр экономики Германии Петер Альтмайер попал в больницу. Он произнес речь на мероприятии в Дортмунде, начал спускаться с лестницы со сцены и упал. Об этом сообщает "Шпигель".

Очевидцы говорят, что министр сильно ушибся, но официальной информации о травмах нет. Представитель Минэкономики сообщила журналистам, что Альтмайер споткнулся на лестнице.

"Какой ужас! Дорогой Петер Альтмайер, я желаю тебе скорейшего выздоровления и чтобы ты поскорее вновь вышел на сцену", - говорится в твиттер-микроблоге главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Фото: twitter.com/akk

С пожеланиями выздоровления также выступил вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

Альтмайеру 60 лет, он соратник Меркель, ранее руководил ведомством федерального канцлера, был координатором правительства по вопросам мигрантов.

Как сообщала "Страна", в Бундестаге отклонили предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии". В своем документе "Левая партия" призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их".

При этом депутат Бундестага с украинскими корнями, заместитель председателя Фракции объединенных европейских левых в ПАСЕ Андрей Хунко в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в призывом закрыть сайт "Миротворец".