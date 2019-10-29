Еще утром штаб ООС сообщал об обстрелах в Золотом (Луганская область), где сегодня, 29 октября, начался процесс разведение сил, было объявлено, что режим тишины соблюдался на протяжении последней недели. Об этом свидетельствуют публикации пресс-центра штаба в Facebook.

Вероятно, такое различие в заявлениях, сделанных с промежутком всего в несколько часов, говорит о том, что изначально от нарушений режима прекращения огня разведение не зависело. Причиной, по которой оно задерживалось, были протесты националистов.

Скриншоты: Facebook

Еще одно заявление о нарушении режима тишины со стороны противника штаб ООС сделал утром 27 октября. Это не помешало через три дня начать отвод войск.

Скриншот: Facebook

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко утром 29 октября объявил, что в Золотом началось разведение сил.

Также мы писали, что в "ЛНР" подтвердили готовность к разведению сил в Золотом.

В то же время националисты, которые последнее время базируются в Золотом и выступают против разведения, заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря ни на что.