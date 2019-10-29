29 октября под стенами Офиса президента проходит акция против разведения сил на Донбассе, которое сегодня началось в Золотом. "Отступление войск началось несмотря на то, что команда президента обещала, что этого не произойдет, пока семь дней подряд Россия не будет придерживаться режима тишины" - сообщил в анонсе Рух Опору Капітуляції. Участников призвали приносить с собой желтый скотч.

Штаб ООС сегодня официально подтвердил разведение войск в Золотом Луганской области, где Владимир Зеленский недавно поскандалил с националистами. Оно началось в 12:00 и, по данным Штаб ООС, стало возможным благодаря соблюдению режима тишины в течение последней недели.

Тем не менее, националисты в Золотом заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря на разведение войск

"Страна" следит за ситуацией под офисом президента. Материал обновляется.

Прямая трансляция:

20:00 Все поют гимн Украины. После кричат "Слава нации! Смерть врагам!"

19:57 Анонсируют масштабный митинг на 21 ноября, в годовщину Революции достоинства

19:55 Выступления возобновились

19:50 За баннером, где выступают спикеры митинга, Зажгли файера, но начался ветер и всю толпу окутало дымом. Из толпы стали кричать: "Уберите файеры!" Выступления временно прекратились

19:40 До начала митинга, участникам раздали желтые карточки, как в футболе. Это знак предупреждения Зеленскому.

19:30 Выступила депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Фото: Страна

19:27 Присутствует крыло ВО Свобода

Фото: Страна

19:25 Установили стол и раздают горячий чай.

Фото: Страна

19:22 Между одним из журналистов и митингующими произошла перепалка. Они посчитали, что он манипулирует информацией, спрашивая "почему сегодня вышли митинговать?"

19:20 Под ОП собрались порядка 300 человек, все скандируют "Нет капитуляции". Участники митинга держат различные плакаты антипрезидентской риторики. Под ОП также установили палатки. Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, их не более 30 человек.

Фото: Страна

19:17 На сцену приглашают добробатовцев из "Айдара".

19:15 В Рухе Опору Капітуляції заявляют, что будут инициировать уголовное производство против власти по факту разведения сил в Золотом.

19:14 "Ганьба!" - кричат участники акции.

19:10 "Сегодня началась капитуляция. Это отступление, а не отведение" - начали акцию под стенами Офиса президента.

19:00 Собравшиеся выкрикивают "Нет капитуляции" и "Слава Украине". Среди них "свободовцы", представители Нацкорпуса.

18:50 У стен Офиса президента собираются люди, некоторые с флагами Украины. Звучит музыка. Пока все тихо.

18:40 Владимир Зеленский сегодня находится в Мариуполе, где он произнес речь на открытии международного инвестиционного форума RE: THINK. Он прокомментировал разведение в Золотом: "Прекрасно, прекрасно... Все спокойно происходит. На всем участке не происходит никаких выстрелов".

18:30 На странице Руху Опору Капітуляції в Facebook сообщается, что собравшиеся намерены заявить, что украинское общество не поддерживает разведение войск и предупредить власть, что нельзя игнорировать мнение большинства граждан.