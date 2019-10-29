В среду и четверг, 30-31 октября, в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе. Об этом сообщает Управление государственной охраны на своей странице в соцсети.

"В столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что представители Североатлантического Совета приедут в Украину по приглашению украинских властей. Визит стартует в Одессе, где генсек Альянса Йенс Столтенберг и послы стран НАТО посетят Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию (SNMCMG2). 31 октября визит продолжится уже в Киеве. Генсек Йенс Столтенберг выступит на пленарном заседании Верховной Рады.

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