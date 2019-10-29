Радикалы анонсировали акцию протеста против разведения сил на Донбассе, которое сегодня проходит под селом Золотым. Соответствующий анонс обнародован на странице "Руха Сопротивления Капитуляции" в Facebook.

"Рух сопротивления капитуляции" предупреждает власть о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял", - говорится в сообщении.

По мнению радикалов, украинское общество не поддерживает "разведения" войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин. Также "Рух сопротивления капитуляции" предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам.

Акция протеста под названием "Ни шагу назад!" начнется 29 октября в 19:00 и продлится три часа. Отметим, что "Ни шагу назад!" в просторечии назывался приказ № 227 Наркома обороны СССР Иосифа Сталина от 28 июля 1942 года, которым запрещался отход войск без приказа и вводились штрафбаты и заградотряды.

Фото: facebook.com/events

Напомним, что штаб ООС официально подтвердил разведение войск в Золотом.

Также мы писали о том, что в "ЛНР" подтвердили готовность к разведению сил в Золотом.