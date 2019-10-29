Председатель Китая (КНР) Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведут встречу в Чили для заключения промежуточной торговой сделки. Она может пройти 17 ноября.

Об этом передает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их данным, лидеры встретятся после конференции организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Чили - Сантьяго и подпишут промежуточное соглашение, "если все пройдет гладко".

Как сообщала "Страна", в середине октября стало известно, что власти КНР и США смогли договориться по вопросу торгово-экономического соглашения. По словам представителя МИД КНР Гэн Шуана, предстоящее соглашение будет иметь чрезвычайно важное значение и положительно отразится на обеих странах, а также на всем остальном мире.

Напомним, что США передумали повышать пошлины для Китая в обмен на китайские деньги на свою сельхозпродукцию.