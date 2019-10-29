Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия впервые прокомментировал публикацию "Страны" о получении парламентариями его фракции зарплаты в конвертах.

Нардеп опроверг изложенную в ней информацию, однако сказал, что никакой реакции партии на нашу статью не будет.

"Я считаю, что бред нельзя комментировать. Завтра на "Страна.ua" вы напишете, что в "Слуге народа" 70 маньяков и два извращенца, и будете ожидать нашей реакции. Госпожа Крюкова (Светлана Крюкова - заместитель главного редактора "Страны", один из авторов статьи - Ред.) сказала, что я получал деньги от Администрации президента. Меня об этом спрашивали на полиграфе, брал ли я у кого-то деньги, я ответил на этот вопрос, а госпожа Крюкова пусть не манипулирует. Она об этом пишет уже восьмую новость, но реакции никакой не будет, потому что это бред. Мне ни от кого деньги не нужны, я сам кому хочешь могу их дать", - заявил Арахамия.



На уточняющий вопрос, было ли обсуждение во фракции "Слуга народа" изложенной в статье информации, Арахамия ответил отрицательно. "Если у госпожи Крюковой есть доказательства, публикуйте. По материалам в СМИ можно возбуждать уголовное дело, пусть расследуют", - сказал депутат.

Он сообщил, что лично спрашивал у людей, знают ли они об информации, опубликованной в "Стране". И все ответили, что не знают.

"Кроме голословного заявления и якобы наличия источника у вас больше нечего нет. А вы хотите официальную реакцию фракции, президента... Может еще и ОБСЕ пусть прокомментирует?", - попытался пошутить Арахамия.

Он также предложил Крюковой пройти проверку на полиграфе.

"Я скажу за себя: я прочитал, что Светлана Крюкова меня обвинила в том, что я брал деньги в администрации или от кого-то. Вот я приглашаю ее на полиграф, чтобы она ответила, брала ли она деньги от олигархов, тем более российского происхождения. Вот есть такой вопрос к госпоже Крюковой, онлайн, в виде шоу на полиграфе. Я тоже готов еще раз с ней пройти полиграф", - сказал Арахамия.

В свою очередь, заместитель главреда "Страны" Светлана Крюкова заявила в ответ, что принимает предложение пройти полиграф, но "с некоторыми улучшениями".

"Поскольку усилиями Арахамии и его коллег по фракции процедура прохождения полиграфа дискредитирована как цирковое шоу, предлагаю все-таки подойти к теме по-взрослому и провести процедуру в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства", - написала Крюкова в Facebook.

Он объяснила процедуру: "НАБУ открывает уголовное производство по факту публикации. Я вызываюсь как один из авторов статьи для дачи свидетельских показаний. И в рамках этого производства я и прохожу (если детективы НАБУ сочтут это необходимым) полиграф".

"Тогда в этом будет понятный смысл и толк для расследования. Давайте. По-взрослому, без этих хи-хи-ха-ха. В любое удобное время после открытия уголовного производства. Арахамия сказал, что других комментариев по сути фракции не будет и подсчитал количество наших новостей по интересующей на теме - восемь. Ну что ж. Утроимся", - резюмировала Светлана Крюкова.

Фото: facebook.com

Ранее Арахамия заявлял о готовности привести на ТВ свидетеля по делу о взятках нардепам.

Как мы сообщали, после публикации "Страны" о выдаче "черной" зарплаты председатель правления ОО "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!" Виталий Куприй написал заявление с требованием расследовать получение взяток и зарплат в конвертах нардепами фракции "Слуга народа".