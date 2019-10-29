В Украине по состоянию на 28 октября зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в течение октября. Пять случаев подтверждено лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОС) Минздрава.

По состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от числа, предусмотренной плановой вакцинацией. По данным ЦОС, всего за указанный период привито лишь 200 тысяч детей в возрасте до года и 1,5 миллиона взрослых.

В ЦОЗ напоминают, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - это вакцинация детей (в соответствии с календарем профилактических прививок) и ревакцинация взрослых каждые 10 лет). Украина обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Вакцинироваться бесплатно можно в кабинетах прививок учреждений здравоохранения.

Фото: phc.org.ua

25 октября стало известно, что в Ужгороде 15 студентов заболели дифтерией. Затем число попавших в больницу студентов выросло до 17 человек. Еще один случай дифтерии был подтвержден в Тернопольской области.

Напомним, что сегодня стало известно о новом случае дифтерии в Киеве, но в столичных больницах не осталось ни одной сыворотки.

Также "Страна" разбиралась, сколько в Украине осталось сыворотки от дифтерии и какой процент украинцев привиты от инфекции.