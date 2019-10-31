С 1 ноября в Украине подорожает газ для промышленности, а Нацбанк снимет ограничения на покупку валюты и драгметаллов.

Также водителей могут начать штрафовать за перевозку детей без автокресла и разрешат предъявлять полиции "права в смартфоне".

На конец месяца планируются новые акции националистов против Зеленского, который в ноябре скорее всего разведет войска в Петровском и начнет готовиться к встрече с Путиным.

"Страна" собрала информацию о том, что изменится в Украине в ноябре.

Цены на газ

В ноябре "Нафтогаз" повысит цены на природный газ для промышленных предприятий. Стоимость голубого топлива составит 5 861-6 463 грн/тыс куб. м (без НДС и расходов на транспортировку).

Это на 18,4-19,6% дороже, чем в октябре. Подорожание объясняют увеличением цен на на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ, который по факту является российским.

Снятие лимита на покупку валюты

С 5 ноября Нацбанк отменит ограничения на покупку валюты и банковских металлов. До этого действовал лимит до 150 тыс гривен в день.

При этом не все смогут покупать валюту без ограничений. Проще станет купить валюту после ее продажи за гривну. Но для всех остальных крупных покупок, если сумма сделки превысит 150 тыс грн, придется с помощью документов доказать происхождение денег.

Спокойно покупать валюту без ограничений смогут те, кто давно обслуживается в банке и делал там крупные проводки.

Новая таможня

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял что с ноября в Украине запустят новую таможенную службу. При этом большинство сотрудников из нынешней таможни, а это сотни человек, будут уволены.

Глава государственной таможенной службы Максим Нефедов 24 октября сообщил, что создать Новую таможню оказался сложнее, чем он ожидал, но процесс запущен. Уже утверждены типовые структуры подразделений, избраны руководители, получено согласование Кабмина. Осталось получить согласование Минфина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству запустить новую таможню до 1 декабря 2019 года.

Е-билет в Киеве

С 1 ноября в Киеве должны были запустить систему единого электронного билета и отменить жетоны в метро и бумажные билеты в наземном транспорте. Однако затем дату внедрения е-билета решили перенести.

Киевляне уже активно пользуются электронным билетом. Параллельно действуют жетоны и бумажные билеты. Их будут выводить из оборота постепенно. Ориентировочно - до конца следующего года.

Транспортными карточками Kyiv Smart Card можно будет рассчитаться в метро, городских автобусах, троллейбусах, трамваях, городской электричке, на фуникулере.

Водительские права в смартфоне

С ноября украинские водители смогут при желании иметь водительские права и техпаспорта в смартфоне и не возить с собой пластиковые оригиналы.

Собственные е-удостоверения или е-технические паспорта можно создавать при помощи мобильного приложения. Оно будет доступно для скачивания на Едином государственном веб-портале электронных услуг.

При этом оцифровать не получится права, полученные в 1990-2000 годах. Если водители старых документов захотят пользоваться "правами в смартфоне" сначала нужно будет обменять их на новые.

Предъявлять документы в смартфоне можно будет, например, если машину остановила полиция. Электронные права и техпаспорт будут иметь такую же силу, как и пластиковые оригиналы.

IBAN

С 1 ноября в связи с введением международного стандарта номера банковского счета IBAN будут действовать только новые счета для уплаты налогов. Комбинацию из кода МФО банка и номера расчетного счета изменят на формат, состоящий из 29 символов.

Штрафы за перевозку детей без автокресла

В Украине уже в ноябре могут появитсья штрафы за перевозку детей в машинах без автокресла. Это касается детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет.

Соответствующий закон приняли 29 октября. Теперь его должен подписать президент - и тогда закон вступит в силу со дня опубликования.

После этого водителей начнут штрафовать на 510 грн (30 необлагаемых минимумов). За повторное нарушение в течение года - 850 грн (50 необлагаемых минимумов).

Запрет на вылов рыбы

С 1 ноября во многих областях Украины начинается осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Рыбалка будет разрешена на участках за пределами зимовальных ям.

За нарушение предусмотрены штрафы от 34 до 680 грн. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу. За судака – 510 грн, каждый выловленный сом обойдется в 425 грн, щука – в 340 грн, за карпа нужно будет заплатить 306 грн, за леща – 170 грн, плотва – 85 грн, карась – 17 грн.

Подорожание сигарет

В ноябре стоимость пачки сигарет может подорожать на 7 грн. По крайней мере об этом заявляли в ассоциации "Укртабак "после принятия поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

По словам производителей сигарет, суть поправки сводится к установлению торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Запуск КПВВ Каланчак

10 ноября начнется тестовая эксплуатация КПВВ Каланчак на админгранице с Крымом. Ожидается, что 15 ноября этот пункт посетит президент Владимир Зеленский.

С 23 сентября на КПВВ Каланчак из-за начала строительных работ пропускали только пешеходов, а все автомобили перенаправляли в КПВВ Чаплинка.

Годовщина Евромайдана и акция против Зеленского

На 21 ноября националисты анонсировали новый виток акций "Нет капитуляции". Это совпадет с годовщиной начала "Революции достоинства" и, по задумке организаторов, видимо должно стать символическим началом "революции" против Зеленского.

С другой стороны, акция пройдет довольно нескоро. До того времени Зеленский скорее всего успеет отвести войска на втором контрольном участке - в Петровском и выйти на подготовку к встрече в Нормандском формате с Владимиром Путиным.

То есть в лагере противников "капитуляции" дают президенту время все это сделать без помех со стороны уличных активистов. Что может говорить о некоем консенсусе между Зеленским и дирижерами протестов (одним из которых называют главу МВД Арсена Авакова).

Продержится ли этот консенсус до годовщины Евромайдана - увидим по размаху запланированных на 21 ноября митингов.

Разведение войск в Петровском

После того, как удалось начать отвод войск в Золотом Луганской области, следующим на очереди стало Петровское в Донецкой. Украинская сторона в Минске заявила, что начался семидневний отсчет режима тишины на этом участке, после которого можно будет начинать отвод.

Правда, скорее всего начнется он, когда это будет удобно в политическом плане. Как показал пример Золотого, обстрелы тут вообще не при чем. А учитывая, что Зеленский пытается приблизить встречу в Нормандском формате, вряд ли он будет затягивать с Петровским.

Тем более, что фактор протестов, как говорилось выше, уже более-менее купирован. Ранее протесты сорвали разведение в Золотом, но его провели, несмотря на давление. С Петровским теперь должно быть проще - отведения войск на этом участке стоит ждать в ближайшие дни, максимум - недели.

Киноафиша на ноябрь

В ноябре украинские кинотеатры покажут новые фильмы и мультфильмы.

7 ноября - премьера украинского фильма "Додому" режиссера Наримана Алиева. В главной роли снялся другой украинский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев (он снял "Захар Беркут"). По сюжету, после аннексии Крыма два сына крымского татарина Мустафы переезжают в Киев, где умирает его старший сын. Он приезжает, чтобы забрать тело и похоронить сына в Крыму, как того требуют мусульманские традиции.

7 ноября - на экраны выйдет еще один украинский фильм - комедия "Беда на 5 Baksiv" про местного жулика и его друзей, которые оказываются в эпицентре разборок криминальных авторитетов и силовиков.

14 ноября - премьера фильма "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт в одной из главных ролей.

21 ноября выйдет продолжение полюбившегося мультфильма "Ледяное сердце 2".

21 ноября выйдет украинская комедия "Отель Эдельвейс" с Василием Вирастюком и Викторией Булитко. По сюжету, хитрый олигарх въезжает в отель на окраине города, чтобы очаровать дочь хозяина, ведь на этой земле находится месторождение золота. Однако не все так просто: в ситуацию вмешиваются другие аферисты и любовь.

С 28 ноября покажут полнометражное продолжение популярного британского сериала "Аббатство Даунтон". В этот раз семейство Кроули получает известие о том, что в гости к ним пожалует сама королева.