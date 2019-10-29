Президент Владимир Зеленский отреагировал на начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области. Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, передают "Новости Донбасса".

Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. После того, как одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть, он сказал: "Прекрасно, прекрасно".

По словам Зеленского, зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов",- добавил президент.

Напомним, во вторник в полдень началось разведение сил от линии разграничения на участке у Золотого.

Также мы сообщали, что националисты в Золотом заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря на разведение войск.