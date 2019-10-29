44-летний Дмитрий Кулешов, которого подозревают в серии нападений, совершенных в Днепровском районе столицы, еще с 2007-го лечился в психбольнице после убийств и нападений, а уже находясь в тюрьме, убил фигуранта громкого оружейного скандала Олега Орлова. Об этом сообщает "Большой Киев".

Мужчину задержали в середине октября. Ему объявили подозрение в совершении серии нападений с ножом на мужчин в Днепровском районе Киева в сентябре 2019 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение. Кулешова поместили в психиатрическую больницу в Глевахе под Киевом. Оказалось, что именно оттуда летом текущего года Кулешова выписали домой лечиться.

Дмитрий Кулешов. Фото: Киев Оперативный

Попал в психбольницу подозреваемый в 2007 году, после совершения двух убийств, сопротивления правоохранителям и нанесения тяжких телесных повреждений. Он нападал на людей с ножом. В 2007 году его задержали, и уже в тюрьме произошло еще одно убийство.

Согласно материалам дела, прикованный наручниками к матрасу, он выломал кусок проволоки, с помощью которой освободился. После этого мужчина снял майку, скрутил из нее петлю, задушил сокамерника. Далее Кулешов вернулся на свою кровать, снова надел на себя на наручники и заснул.

Погибшим оказался фигурант громкого оружейного скандала, 60-летний россиянин Олег Орлов. Его подозревали в незаконных поставках оружия из Украины в Эритрею, Китай и Иран. Задержали Орлова в чешском городе Брно, а потом экстрадировали в Украину. СБУ запретила любые контакты с подозреваемым, так как в тюрьме Чехии на него покушались. Однако, по словам Кулешова, он убил сокамерника, потому что тот его раздражал.

Тогда в Госдепартаменте исполнения наказаний пообещали, что привлекут к ответственности должностных лиц Лукьяновского СИЗО. А спустя пару месяцев начальника тюрьмы уволили.

После этого Кулешов проходил принудительное лечение в закрытых психиатрических лечебницах, его вплоть до мая 2019 года признавали невменяемым, в том числе, во время прохождения комиссии в марте 2019-го. Однако спустя всего два месяца врачи поменяли решение, Кулешову разрешили лечиться амбулаторно, и спустя время его выписали домой.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Мать подозреваемого Любовь Кулешова заявила, что серию нападений в сентябре текущего года совершил не ее сын. По ее словам, нападавший уже в плечах и был одет в другую одежду. О том, что Дмитрий после освобождения вел себя спокойно, говорят и его соседи. А вот пострадавшие от нападений, по словам прокурора, Кулешова опознали.

Сам задержанный подтвердил полицейским четыре случая нападений. И добавил, что не трогал женщин и детей. На суде он от своих слов отказался.

В свою очередь, юрист Андрей Ирклиенко считает, что после этого случая против врачей, которые отпустили опасного больного на свободу, ГБР должно открыть уголовное производство.

Напомним, еще в сентябре мы писали о том, как в Киеве на Радужном и Воскресенке маньяк нападает с ножом на мужчин.

Также мы сообщали о задержании киевского маньяка, нападавшего на мужчин.