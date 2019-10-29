В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом на Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил и средств в Золотом.
"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - заявил Сайдик, которого цитирует госагентство БелТА. Спецпредставитель ОБСЕ также проинформировал, что стороны конфликта сегодня на заседании ТКГ продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском.
Во вторник в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.
Напомним, что штаб ООС официально подтвердил разведение войск в Золотом.
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