Журналист и ведущий программы "Drozdov: прямым текстом" Остап Дроздов" обеспокоился тем, что в Украине создают образ национального героя из Олег Сенцова, который совсем не говорит по-украински. Об этом Дроздов написал пространный пост на Facebook и порассуждал в своей передаче.

По мнению галичанина, Сенцов вызывает симпатию тем, что он "не корчит из себя великого политика". Но в то же время режиссер вызывает у Дроздова настороженность, так как является русскоязычным патриотом Украины.

"Меня глубоко беспокоит, что стахановскими темпами штампуется и легитимизируется новоявленная идентичность "русскоязычный патриот". Даже не двуязычный - а собственно одноязычный русскоязычный. Я считаю, что несмотря ни на какие драмы и заслуги не может национальным героем быть человек, который двух слов сказать не может на государственном языке той страны, которую он так любит и за которую так фатально отстрадал", - написал журналист.

Скриншот: Facebook/ ostap.drozdov

Дроздов заявил, что Сенцов должен явить собой пример "сознательной дерусификации".

"Я хочу услышать из его уст не язык того, кто его бросил за решетку, а прежде всего язык моей страны. Крым, воспитание, российское происхождение - это все понятно, но не думаю, что украинский язык намного тяжелее английского, и если человек любит Украину, то украинский язык можно попробовать учить", - предъявил свои претензии Сенцову львовянин.

Кроме того, Дроздова "напрягли" высказывания вернувшегося из России Сенцова относительно неотвратимости тесных связей с восточным соседом.

"Думаю, пленник Кремля должен ратовать за полное вырывание своей страны из лап русского мира, потому что это и является целью национально-освободительной борьбы украинцев", - указал Дроздов режиссеру. что тот обязан думать и делать.

Видео: YouTube/ DROZDOV

В заключение Дроздов поучил Сенцова и ему подобных, что не нужно отделять просто Россию от путинской России.

"Не существует двух Россий. Не существует отдельно ужасной верхушки и "заблудшего братского народа". Существует единое, с поддержкой снизу, враждебное, агрессивное к Украине государство, которое никогда не одобрит нашего вступления в НАТО, ЕС и просто нашего государственного успеха", - отметил Дроздов.

Ранее "Страна" сообщала, что Дроздов в эфире принадлежащего Порошенко "5 канала" призвал лишить украинского гражданства всех жителей "ЛДНР". В ответ на это спецкор "Страны" Олеся Медведева решила подать заявление о преступлении за подобные призывы.