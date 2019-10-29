Канадский манекенщик Рик Дженест (Zombie Boy, Зомби Бой) погиб в результате несчастного случая, а не от суицида, как предполагалось ранее. Об этом сообщается в отчете полиции Квебека.

Сообщается, что вероятно Дженест упал с балкона третьего этажа случайно, выйдя покурить: камеры, установленные в доме, зафиксировали его при выходе на балкон с сигаретой. Близкие Дженеста рассказали, что он любил курить, сидя на перилах.

Также в его крови было обнаружено значительное количество алкоголя, а также следы наркотика конопли.

Полицейские также сочли версию о самоубийстве маловероятной, потому что в последние недели перед смертью, по словам близких, Дженест был в хорошем настроении: он собирался жениться и был увлечен работой над несколькими новыми арт-проектами. Трагедия произошла 1 августа 2018.

Фото: tattoo-sketches.com

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