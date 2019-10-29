Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял токсичные решения, за которые Офис президента Украины не хочет нести ответственность. Свое мнение Томиленко высказал в эфире телеканала "112 Украина", как передает сайт канала.

По мнению журналиста, проблема увольнения членов Нацсовета, срок исполнения обязанностей которых истек, уже перезрела.

"Очевидно, что уже перезрел вопрос пребывания нынешних членов, которые избраны по квоте ВР в нынешнем составе медиа регулятора. И по сути Нацсовет принял определенные токсические решения, за которые напрямую Офис Зеленского не хочет нести ответственность. И, соответственно, Нацсовет, как и ЦИК, выполнил в определенной мере свою миссию и теперь можно говорить об определенной перезагрузке", - сказал Томиленко.

Напомним, 26 сентября Национальный совет лишил лицензии на вещание телеканал "112 Украина".

А 17 октября Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала бывшего народного депутата Евгения Мураева "Наш" из-за трансляции программы с участием Николая Азарова.