Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, который разбился на вертолете под Полтавой, имел слишком маленький опыт управления этим летательным средством. Об этом сообщает УНИАН.

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко причинами авиакатастрофы могли быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - сказал Бабенко.

По его словам, в день катастрофы над регионом был сильный туман, поэтому пилот потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю. Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это очень мало.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

Напомним, 21 октября под Полтавой разбился экс-министра АПК Тарас Кутовой. Рухнул вертолет, за штурвалом которого находился политик.

Также мы писали о том, как 23 октября в Киеве простились с погибшим в вертолетной катастрофе под Полтавой экс-министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым.