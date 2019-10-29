Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде в четверг, 31 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на программу визита главы альянса в Украину.

Уточняется, что речь Йенса Столтенберга на пленарном заседании Рады запланирована на 11:50. Также 31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совестную пресс-конференцию.

Как сообщалось, Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года.

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО проведет встречу с Разумковым и главами парламентских фракций, состоятся беседы с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Также будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО пообщаются с представителями гражданского общества.

Как сообщала "Страна", Североатлантический совет во время визита в Украину на следующей неделе рассчитывает услышать "из первых уст" об инициативах, направленных на завершение конфликта на Донбассе.

Также мы сообщали, что Украина пока не будет подавать заявку на План действий по членству в НАТО.