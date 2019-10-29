Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. За соответствующий законопроект № 1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" в целом проголосовало 332 народных депутата, пишет Интерфакс-Украина.

перевозку детей в автомобилях без специальных кресел,

Законопроект предлагает взимать с водителей штраф за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел на уровне 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн), а за повторное нарушение в течение года – 50 необлагаемых минимумов (850 грн). Ранее статья о нарушении правил перевозки детей в Кодексе об административных нарушениях отсутствовала. Документ также обязывает органы Национальной полиции рассматривать данные дела об административных правонарушениях.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины на следующий день после его опубликования.

Напомним, что в Украине вступил в силу новый порядок вывоза групп детей за границу страны.

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