В Киеве на станции "Золотые ворота" начинается поочередный ремонт всех эскалаторов. Со среды, 30 октября, она будет закрыта по утрам в час пик на вход. Пассажирам придется корректировать маршруты. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Начиная со среды, ежедневно в рабочие дни с 08:10 до 09:20 вход на станцию будет закрыт. Два эскалатора будут поднимать пассажиров только на выход.

В остальное время станция метро будет работать в обычном режиме. Переход с "Золотых ворот" на станцию "Театральная" будет открыт всё время.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" планируется завершить 9 февраля 2021 года. На этот период в метрополитене призывают пассажиров корректировать свои маршруты.

Как сообщала "Страна", в киевском метро приостановили движение по "синей ветке" из-за падения на рельсы. Происшествие случилось в пятницу, преддверии часа пик. Поэтому в подземке скопилось немало пассажиров.

Напомним, что в Киеве отложили введение в эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (е-билета) до апреля 2020 года.