Президент Владимир Зеленский на открытии инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе сравнил Украину с компанией Apple и пообещал защиту каждому инвестору. Об этом сообщает "Экономическая правда".

К необычному сравнению украинский лидер прибег в своей речи во время открытия форума.

"Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли. Уныние или уничтожает, или в конце концов делает тебя сильным. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз", - сказал президент.

Далее он выразил надежду, что "на смену темной ночи непременно придет очень яркий рассвет".

"Сейчас наша страна встает на ноги и идет вперед, но эти шаги не уверенны, ведь у нас есть один тяжелый груз ", - посетовал Зеленский.

Под грузом он имел в виду войну на востоке. По его словам, главная задача Украины - прекращение войны и возвращение всех украинских территорий.

"Мы знаем, что это можно сделать одним путем - дипломатическим", - заявил он.

Затем президент обратился к инвесторам с призывам вкладываться в Украину.

"Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или упустили шанс приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина - страна возможностей, и сегодня она стучит в вашу дверь. Поэтому не упустите возможность. Opportunity never knocks twice (Шанс никогда не стучится в двери дважды - Ред.)", - продемонстрировал знание английского Зеленский.

Отметим, что Apple недавно признали самой дорогой компанией мира, а Армстронг поборол болезнь и стал величайшим гонщиком планеты - правда, лишь до того момента, пока он не признался в использовании допинга.

Он также пообещал защиту каждому инвестору. "Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", - дал слово президент.

Как ранее писала "Страна", на форуме в Мариуполе Зеленский также анонсировал масштабную налоговую реформу с 2021 года.

Мы также рассказывали, что возле шатра, где выступал президент, вывесили баннер "Я же не лох, я президент этой страны!".