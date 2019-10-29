Власть просит представителей бизнеса сообщать о случаях вымогательства взяток. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на первом инвестиционном форуме в Мариуполе, сообщает Укринформ.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, у больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом ", - сказал Гончарук.

Премьер призвал инвесторов не бояться вкладывать деньги в Украину и заверил, что для власти является приоритетом создание условий для дегкого ведения бизнеса в стране.

"Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы имеем обязательства каждому крупном инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украине должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время и мы это сделаем ", - заверил глава правительства.

Гончарук также перечислил сферы, куда лучше всего вкладывать деньги.

"Самые лучшие сферы для инвестирования в Украину вам известны, я убежден, не хуже, чем мне, это конечно агросфера, ІТ, это энергетика и инфраструктура", - отметил премьер-министр, добавив, что инвестируя в эти направления можно гарантированно получить большие прибыли.

Ранее "Страна" писала о т ом, что Гончарук назвал показухой конфискацию сотен пар тапочек на черновицкой таможне.

Также мы сообщали, что Гончарук с министром Колядой съездили на линию разграничения на Донбассе и удивились разрухе.