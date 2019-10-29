Журналист "Страны" Олеся Медведева собирается подать заявление о совершении преступления против телеведущего Остапа Дроздова за его высказывания против зрителей Донбасса.

26 октября журналист и бывший телеведущий ZiK на программе "Рандеву" с Яниной Соколовой предложил лишить всех жителей неподконтрольных территорий украинского гражданства.

Также он назвал из "выродками" и дал ряд других характеристик. "В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР", кроме "Раши тудей" и Скабеевой, ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.

Слова Дроздова вызвали обсуждение в социальных сетях. Так, журналист Алексей Романов поддержал Олесю Медведеву: "Вот это правильно. Мерзавцы, которые на шестом году войны продолжают раздувать ненависть при помощи СМИ, должны, наконец, ответить".

Телеведущая Надежда Сасс напомнила о попытках властей закрыть телеканалы, где не звучало и сотой доли того, о чем говорил Дроздов:

"Вы только вдумайтесь! В эфир 5 канала полоумный и борзый Дроздов брюзжит, захлебываясь собственной желчью и злостью, адресуя жителям Донбасса следующие фразы: "В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Это в принципе пропащие люди".

"Мы открываем для них двери, но при условии, чтобы перед этими людьми поставили очень жесткие фильтры, они должны перед нами извиниться".

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на "і" расставил" и тд.

Двумя месяцами ранее Телеканал 112 Украина лишают цифровой лицензии, проводят судилище над телеканалом Newsone, организовывают безосновательные внеплановые проверки телеканала ZIk, мотивируя это "РАЗЖИГАНИЕМ НЕНАВИСТИ гостями эфира", ещё и предъявляя претензии ведущим, которые "позволяют гостям так высказываться". Где справедливость? А совесть?! Где правовое государство, за существование которого мы так долго и мучительно боремся?

Я, как и многие мои коллеги, поддерживаем инициативу Олеси Медведевой судиться с Дроздовым за дискриминационные, унижающие и оскорбляющие высказывания в адрес наших сограждан, а по факту абсолютно всех русскоязычных украинцев, желающих мира собственной стране. Каждый должен отвечать за свои слова!

Кроме этого, рассчитываем на поддержку народных депутатов, и надеемся, что в ближайшее время они направят в Национальный совет по вопросам радио и телевещания запрос с требованием провести проверку 5 канала в связи с "РАЗЖИГАНИЕМ НЕНАВИСТИ в ЭФИРЕ", и обратятся в ГБР с требованием возбудить уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 161 УК: разжигание вражды по отношению к гражданам Украины на основе места их проживания и их политических взглядов

P. S. При просмотре данного выпуска "Рандеву" и некоторых авторских программ Дроздова в Youtube у меня было два желания: вымыть грязный рот этого "выродка" (именно так он называет жителей Донбасса) и отправить его в психиатрическую больницу, дабы проверить на адекватность.

P.P.S. Давайте же оставаться людьми! Остальные роли уже заняты".

Журналист и телеведущая Наталья Влащенко, ранее работавшая с Дроздовым на одном телеканале, обратилась к жителям Донбасса и заявила, что не все украинцы такие.

"Я никогда не высказывалась публично и не писала в своем ФБ об Остапе Дроздове. Ответ простой: я руковожу каналом, на котором он еще недавно работал, поэтому элементарно не могла ответить ему про всех этих "ватных тетей" и прочие гнусности, которые он ни разу не сказал мне в лицо. Не имела право. Иначе бы сразу начались публичные стенания о притеснении свободы слова и проч. Он это знал и наяривал в каждом интервью. При встрече опускал бегающие глазки и пробегал мимо... Трусливый, пустой, скандальный человек, которого и журналистом то назвать сложно.

Сегодня некоторые сми начали писать о том, что в своем интервью известной пропагандистке он награждал жителей Донбасса непристойными эпитетами. По этому поводу хочу сказать следующее: дорогие жители Донбасса и Луганщины, в семье не без урода. Не все люди в Украине думают, как он. Большинство думает иначе. Этот человек годами разжигает вражду, но попробуйте надеть на него военную форму и на несколько суток затащить на фронт. Будет кричать, рыдать и цепляться за косяки.

Это мой первый и последний комментарий по поводу Д, который ради того, чтоб о нем говорили готов даже на белый ковер... всегда ассоциировался у меня со знаменитым анекдотом про то, как футболист с особенностями промахнулся по воротам, весь стадион кричит "п-с!" - а он кайфует, потому что - что еще, кроме славы ему надо".

Журналист Василий Апасов проводит историческую параллель: "По Дроздову. Не буду комментировать сам текст, скажу другое: Налицо маниакальное желание стать лидером резких манёвров в сторону восточного электората. Парень зашёл в освободившееся место после исчезновения из медийной жизни госпожи Фарион.

Просто говорит то, что хочет слышать небольшая озлобленная часть граждан. Этакий "Троцкий наоборот" в начале своего пути в Европе. Обычно, за такими персонажами стоят те, кто используют их для достижения целей. Интересно, кто "Парвус" этого "Троцкого"?"

Политтехнолог Сергей Гайдай припомнил Дроздову его критику Олега Сенцова за русскоязычную речь: "Дроздов про Сенцова. Не может быть русскоговорящими патриот Украины. Интересно, а могут быть патриоты с русскоговорящим фамилией? Время говорить не Остап Дроздов, а Остап Дриздив?

PS А может - Остап Дризд, Остап Дриздюк или Остап Дризденко было бы более аутентично?"

А экс-нардеп Виталий Журавский считает, что место Дроздова не в суде, а на психиатрической экспертизе: "Блогера Дроздова следует немедленно проверить у психиатра. Не может, по моему мнению, в сознании человек в прямом эфире называть всех, кто живет на неподконтрольной части Донбасса, уродами. Этот субъект предложил лишать украинский, которые в силу обстоятельств, находятся в так называемых ДНР и ЛНР, украинского гражданства.

По мнению Дроздова, избиратели, которые отдали свои голоса за "малоросса" Зеленского, это люди "кишечно-желудочных трактов с правом голоса".

Журналистке Медведевой не надо подавать на него в суд. Этот человек невменяемый. Дроздова надо принудительно лечить, отправив в психбольницу".