В среду, 30 октября, в Украине усилится похолодание. Ночью температура воздуха местами опустится до -3 градусов. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Октябрь уже накупил родственникам подарки и пытается воткнуть все это в чемоданы. Потому что скоро на смену ему придет ноябрь и полностью оправдает свое название. Но и октябрь похолоданием, которое пришло в Украину, и небольшими уже морозами осыпает тщательно все деревья и кусты", - написала Диденко.

По ее словам, 30 октября, в среду, похолодание усилится. Ближайшей ночью ожидается -3...+3 градуса, днем ​​+3...+8 градусов. На юге ночью +3...+7 градусов, днем ​​+8...+12 градусов. Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем местами - солнечные просветления. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве, по словам Диденко, 30 октября без осадков. Ночью 0...-2 градуса, в окрестностях до -3 градусов, днем ​​+4...+7 градусов. Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей снова придет потепление.

"Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневший нос, тем более, что отопление у большинства уже есть. А пока теплее одеваемся и отгоняем шапками с пампонами вирусы и простуды", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик рассказала, как антициклон Oldenburgia принесет в Украину морозы.

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