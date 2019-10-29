В спальном районе Харькова водитель оставил автомобиль на ремонтируемом участке улицы, и дорожники положили асфальт вокруг него. Об этом передает сообщество "Х@@вая Салтовка" в Twitter.

Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4. Как сказано в подписи к фото, четыре сотрудника автодорожной службы в течение двух часов искали владельца легковушки, но их усилия не увенчались успехом. Поэтому они решили положить асфальт на всей улице, кроме участка под машиной.

Фото: Twitter/ h_saltovka

Комментатор поста удивился, почему нельзя было использовать эвакуатор.

"До эвакуатора не додумались?", - написал пользователь соцсети.

Как сообщала "Страна", аналогичная история произошла 2 года назад в Киеве.

Мы также рассказывали, как зимой в столице коммунальщики залатали дорогу, положив асфальт прямо в лужи.