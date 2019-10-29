Отложить судебные иски. Песков назвал главное условие прямого контракта по газу Украины с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности о прямых поставках газа из России в Украину и его транзите возможны только после исключения всех судебных претензий. Об этом передает корреспондент РБК.
На вопрос по поводу вчерашних трехсторонних консультаций и условий для возобновления поставок газа Песков заявил: "Вчера позиция Россия была изложена. Судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей".
28 октября в Брюсселе прошли третьи за 2019 год трехсторонние консультации, посвященные транзиту газа, с участием представителей России, Украины и ЕС: министра энергетики Александра Новака, главы "Газпрома" Алексея Миллера, зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, министра энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля и главы "Нафтагаза" Андрея Коболева.
Как сообщала "Страна". в ЕС заявили, что разочарованы переговорами между Россией и Украиной по газу. По словам министра энергетики России, все стороны настроены на то, чтобы обеспечить транзит газа с 1 января 2020 года.
При этом, после того как очередной раунд переговоров по транзиту газа в Европу между Брюсселем, Киевом и Москвой закончился провалом, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".
Олеся Медведева разбиралась в трехстороннем газовом вопросе: