Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности о прямых поставках газа из России в Украину и его транзите возможны только после исключения всех судебных претензий. Об этом передает корреспондент РБК.

На вопрос по поводу вчерашних трехсторонних консультаций и условий для возобновления поставок газа Песков заявил: "Вчера позиция Россия была изложена. Судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей".

28 октября в Брюсселе прошли третьи за 2019 год трехсторонние консультации, посвященные транзиту газа, с участием представителей России, Украины и ЕС: министра энергетики Александра Новака, главы "Газпрома" Алексея Миллера, зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, министра энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля и главы "Нафтагаза" Андрея Коболева.

Как сообщала "Страна". в ЕС заявили, что разочарованы переговорами между Россией и Украиной по газу. По словам министра энергетики России, все стороны настроены на то, чтобы обеспечить транзит газа с 1 января 2020 года.

При этом, после того как очередной раунд переговоров по транзиту газа в Европу между Брюсселем, Киевом и Москвой закончился провалом, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Олеся Медведева разбиралась в трехстороннем газовом вопросе: