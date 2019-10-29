В связи с возможным назначением на должность председателя Волынской областной государственной администрации первого заместителя Луганской ОГА Юрия Погуляйко депутаты Волынского областного совета соберутся на внеочередную сессию. Об этом сообщает информационное агентство "Волынские новости".

Внеочередное заседание назначено на сегодня, 29 октября. Оно откроется в 15:00.

Юрий Погуляйко. Фото: lutsk.rayon.in.ua

Сейчас Полугяйко пока занимает должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Напомним, вчера на выездном заседании в Мариуполе Кабинет министров Украины одобрил назначение глав пяти областных государственных администрации, в том числе Волынской.

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